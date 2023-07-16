بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية بحضور الرئيس السيسى

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لانطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.