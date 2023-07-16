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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يصدر قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملاً لأسرة محامية بحلوان

نقيب المحامين
نقيب المحامين

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة المرحومة الأستاذة أميرة جمال المحامية بحلوان، والتي توفيت أمس السبت، إثر حادث أليم.

ووجه نقيب المحامين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزميلة المحامية دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.

يشار إلى أن الأستاذة أميرة جمال المحامية بحلوان، توفيت أمس السبت، إثر حادث أليم أمام المحكمة الإقتصادية، بعد تأدية عملها، وتقدم الأستاذ النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة المرحومة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نقيب المحامين عبدالحليم علام معاش الدفعة الواحدة أميرة جمال المحامين

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