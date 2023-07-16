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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لدواعٍ أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيين بالجنسية المصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1090 و1091 لسنة 2023، برفض طلب الفلسطيني حمد حمد صلاح حمد قشطة مواليد فلسطين في 13/2/1992، ورفض طلب الفلسطيني  تامر نعيم رجب أبو العنزين مواليد فلسطين في 23/1/1975 من اكتساب الجنسية المصرية، تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري ونص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر، بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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