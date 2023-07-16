وزارة العمل تفتتح وحدة "توجيه ما قبل المغادرة".. اليوم

يفتتح حسن شحاتة، وزير العمل، وحدة "توجيه ما قبل المغادرة " اليوم الأحد، 16 يوليو 2023، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك بحضور مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار تنفيذ مشروع من "أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا - THAMM " الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي GIZ وجهات وطنية عديدة.

وكان قد أكد وزير العمل حسن شحاتة، فى تصريحات سابقة، أن " وحدة التوجيه قبل المغادرة " جاهزة للافتتاح، موضحا أن هذه الوحدة واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية" لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كل أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة.