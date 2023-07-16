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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلة جامعة القاهرة للطب البيطرى تتصدر إفريقيا وتحتل المركز الثامن عالميًا

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتلال المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى، المركز الثامن على مستوى العالم، في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس.
وقال الدكتور الخشت، إن المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري حصلت على معامل تأثير 2.2 درجة، مشيرًا إلى أن تواجد مجلات جامعة القاهرة العلمية في مراكز مرموقة عالمية أسهم بشكل كبير في التقدم في التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها الدولية.
وأضاف الخشت، أن المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري هي مجلة دولية open access تغطي جميع جوانب علم الحيوان والطب البيطري، وتصدر عن كلية الطب البيطري بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis، موضحًا أن المجلة أنشئت عام 2014، ثم اعتمدت في قاعدة بيانات سكوبس فبراير 2020.
وأكد الخشت، أن المجلة تتصدر إفريقيا والشرق الأوسط وتنافس المجلات العالمية الكبرى في مجال الطب البيطري، حيث حصلت المجلة علي معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 وتحتل المركز الثامن من بين 186 مجلة عالمية في مجال الطب البيطري.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مجلة كلية الطب البيطري أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو (Scopus and Scimagojr) وترتقي بصورة سنوية في كل مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، والمجلة تم إدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة ومنها: Web of Science وScopus وPubMed Central، منوهًا أن عدد الاستشهادات العالمية قد ارتفع عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري، أن المجلة يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد، حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 87%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم ومنشورة في مجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير عال.
وأضافت عميدة كلية الطب البيطري، أنه زاد عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحثًا في عام 2021 الي 103 أبحاث في عام 2022 وقد بلغت نسبة قبول الأبحاث 13% في عام 2022، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة الأبحاث المقدمة.
يذكر أن المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطرى تصدر تحت رعاية الدكتورمحمد الخشت وإشراف الدكتورة إيمان بكر محمد عميدة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ومدير التحرير الدكتور هيثم عامر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا أنور أستاذ الأمراض المشتركة ومدير التحرير التنفيذي للمجلة.

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