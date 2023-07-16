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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه الجيزة: تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى بقرى حياة كريمة

وصلة مياه شرب
وصلة مياه شرب

قال منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيرًا على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري.
وأوضح منصور بدوي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير"42" قرية بمركزي أطفيح والصف جنوب محافظة الجيزة، مشيرًا إلى تنفيذ 67665 وصلة صرف صحي منزلية، منها 30222 وصلة بقرى مركز الصف، 37443 وصلة بمركز أطفيح، فيما تم تنفيذ 20251 وصلة مياه شرب منزلية، منها 10287 بمركز الصف، 9964 وصلة بمركز أطفيح.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن المشروعات القومية، التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تحدث نقلة تنموية هائلة وتطورًا ملحوظًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتضمن محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وإحلالًا وتجديدًا ومدًا وتدعيمًا لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
 

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