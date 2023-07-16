بينها الذكاء الاصطناعى وتأثير التكنولوجيا على تربية الأطفال .. أجندة الدستور الثقافية

بين الأمسيات الثقافية والفنية، يحتشد اليوم الأحد بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

فتحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وتأثير التكنولوجيا علي تربية الأطفال” تعقد ضمن فعاليات معرض زايد لكتب الأطفال، ندوة عامة مفتوحة لرواد المعرض ويشارك فيها كل من: دكتور عماد الدين الأكحل، دكتور محمد فتحي، دكتور محمود خليل، والكاتبة نهال علام.

في سياق متصل، تعقد في الخامسة مساء ورشة حكي للأطفال، يقدمها الكاتب هيثم السيد، يليها في السابعة مساء، وضمن فعاليات معرض زايد للكتاب أيضا، العرض المسرحي “الأقوي”، و"ساقية مصر".



ــ نجوم مصرية فى قبة الغورى ودعاء محمد بالأمير بشتاك

كما يقيم مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء، حفل فرقة نجوم مصرية بقيادة المايسترو مصطفى مهدى.



تقدم الفرقة باقة مختارة من الأغانى من بينها: ميدلي وردة، ميدلي عبدالحليم غناء المجموعة، "خليني ذكرى"، "أعز الحبايب"، "ألف ليلة وليلة"، "اسأل روحك"، "مالي وأنا مالي"، "طاير يا هوا"، "بتسأل يا حبيبي".



وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع الصندوق حفل للفنانة دعاء محمد وفرقتها الموسيقية.

ــ معرض “الفوتوغرافية” في بيت السناري

وفي الثامنة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض “الفوتوغرافية” للهواة والمحترفين، والذي يستمر حتي 20 يوليو الجاري.

يشارك في المعرض المؤرخ والكاتب عماد أبو العلا ونخبة من المصورين الفوتوغرافيين، ويتخلل حفل الافتتاح فيلم عن المشاركين في المعرض والأعمال المشاركة.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية النابعة من تاريخ وحضارة مصر، والصور الفوتوغرافية المستمدة من البيئة والحياة المصرية، ويقام على هامش المعرض حفلة فنية وتراثية، وكذلك ورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافي" للشباب.

ــ انطلاق أسبوع أفلام هيتشكوك

وفي السابعة والنصف مساء، تنطلق بمؤسسة نظر للمعارف والفنون، فعاليات أسبوع أفلام مخرج الرعب الأشهر ألفريد هيتشكوك، حيث يعرض فيلم “سايكو”، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم مع الحضور للناقد السينمائي عصام زكريا.

وفيلم “سايكو” من إنتاج عام 1960 وتبلغ مدة عرضه 109 دقيقة، من بطولة أنتوني بركنز، جانيت لي، فيرا مايلز، جون جافن، وبات هيتشكوك، ومن إخراج ألفريد هيتشكوك.

ــ “الظاهر بيبرس” ورشة حكي تفاعلية للأطفال

كما ينظم بيت السناري الأثري، في الحادية عشرة صباحا، ورشة حكي تفاعلية للأطفال بعنوان “الظاهر بيبرس .. سيرة شعبية”، يقدم الورشة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، الذي صمم عرضًا جديدًا مبتكرًا لتقديم الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة في ستة أجزاء من المقرر تقديمها في بيت السناري بالقاهرة ضمن فعاليات الورشة.