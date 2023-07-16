نهضة بركان يهزم الرجاء البيضاوى ويتوج بطلا لكأس العرش المغربى

توج فريق نهضة بركان ببطولة كأس العرش المغربي موسم 2022-2023 عقب الفوز على الرجاء البيضاوي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، ليخوض الفريقان الوقت الإضافي.

واستكمل الرجاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مروان الهدهودي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق نهضة بركان الضغط بقوة طوال المباراة مستغلًا الزيادة العددية لصالحه لكن دون جدوى، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 105 مباراة المباراة، نجح المدافع البوركينابي يوسوفا دايو من تسجيل هدف التتويج بالبطولة لصالح نهضة بركان من ركلة جزاء.