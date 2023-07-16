ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بنيروبي يكشف أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية

السفير وائل نصر الدين
السفير وائل نصر الدين عطية

كشف السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، مؤكدًا أنها تواجه تحديات كبيرة منها جزء تراكمي من عصور سابقة خاصة بمعدلات التنمية، والتعليم والاستخدام الأمثل للموارد.

إفريقيا تعد هدف لكل القوى الخارجية 

وأضاف خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إفريقيا تعد هدف لكل القوى الخارجية والشركات لاستغلال مواردها، دون أن يكون العائد كافي يساعدها على تحسين أوضاعها وشعوبها.

وتابع، أن القارة بعيدة عن التصنيع باستثناء دول قليلة ومنها مصر وكذلك تعاني بعض الدول من عدم توفير مياه شرب صالحة، والطرق مما يعيق تقدم السلع ويعيق تصريفها داخل القارة على الرغم من وجود فائض من بعضها.

سفير مصر بنيروبي التحديات القارة الإفريقية لاستغلال مواردها القوي الخارجية تقدم السلع

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه كلمة إلى نظيره الكينى ولشعب نيروبى: شكرًا على حسن الاستضافة

نشأت العمدة: قمة نيروبى استكمالًا لجهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية

السفير إبراهيم الشويمي: مشاركة الرئيس بقمة نيروبي جاءت لتعزيز العلاقات الدبلوماسية

الرئيس السيسى يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه فاركو بالبدلاء فى ختام مشواره ببطولة الدورى

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد فى سوق العبور للجملة

4 آلاف لاعب تقدموا.. "كابيتانو مصر" يستكمل اختباراته لليوم الأخير فى أسوان

خبراء: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية