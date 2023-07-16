سفير مصر بنيروبي يكشف أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية

كشف السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، مؤكدًا أنها تواجه تحديات كبيرة منها جزء تراكمي من عصور سابقة خاصة بمعدلات التنمية، والتعليم والاستخدام الأمثل للموارد.

إفريقيا تعد هدف لكل القوى الخارجية

وأضاف خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إفريقيا تعد هدف لكل القوى الخارجية والشركات لاستغلال مواردها، دون أن يكون العائد كافي يساعدها على تحسين أوضاعها وشعوبها.

وتابع، أن القارة بعيدة عن التصنيع باستثناء دول قليلة ومنها مصر وكذلك تعاني بعض الدول من عدم توفير مياه شرب صالحة، والطرق مما يعيق تقدم السلع ويعيق تصريفها داخل القارة على الرغم من وجود فائض من بعضها.