كيف قُتل جيانى فيرساتشى أشهر مصممى الأزياء فى العالم؟

في مثل هذا اليوم 15 يوليو1997 انتهت حياة جياني فيرساتشي أشهر مصممي الأزياء في العالم، فرزاتشي إيطالي الجنسية، أحب بلدة كثيرا و نرى هذا الحب ينعكس على تصميماته الجذابة كما استوحى أهم تصميماته من لوحات كبار الفنانين وأهمهم في الزمن الماضي.

كيف قتل جياني فرزاتشي

في أحداث يومه الأخير قرر فيرساتشي كما هي عادته أن يذهب إلي مطعم “Ocean Drive” ، ليشتري قهوته و أثناء ذلك تبادل التحيات مع مدير المطعم و بعض العاملين به و كذلك عدد من زبائن المطعم المعرفين له ، ثم قام بشراء آخر عدد من مجلة Vogue و The New Yorker ، وعاد إلى Casa Casuarina ، منزلة و هو عبارة عن فيلا تعكس معنى الفخامة حيث استثمر بها عدة ملايين من الدولارات، و أثناء صعودة على الدرج الخامس لفيلته استعدادا للدخول بادرة رجل "أندرو كونانان" من الخلف ذو شعر داكن يرتدي سروالًا قصيرًا بطول الركبة ، وقميصًا رماديًا، وقبعة بيسبول، وحقيبة ظهر على نفس الدرجات الرخامية و قام بإطلاق النار نحوه مرتين.

من هو "أندرو كونانان" قاتل فيرساتشي وصفته والدته بأنه " مثلي الجنس" ، كان بالفعل رجلاً مطلوبًا - مشتبه به في أربع جرائم قتل في ثلاث ولايات - وقد اختبأ في ميامي قبل أكثر من شهرين. سرعان ما تعرفت عليه الشرطة على أنه قاتل فيرساتشي ، وهيمنت عملية البحث عن رجل وصفته وسائل الإعلام بالقاتل المتسلسل على دورة الأخبار.

بينما كانت الشرطة تمشط منطقة ميامي، سافر شقيقا فيرساتشي المحطمان ، دوناتيلا وسانتو ، من ميلانو، و ودعوا جثة جياني وعادوا إلى إيطاليا، في 22 يوليو 1997 ، بعد أسبوع واحد من مقتله، تم منح فيرساتشي جنازة مناسبة لأمير في دومو، و تمت جنازته في كاتدرائية ميلانو الشاهقة في القرن الرابع عشر.

قدم أكثر من 2000 شخص إلى النصب التذكاري ، وكثير منهم يرتدون فيرساتشي و منهم نعومي كامبل ، عارضة الأزياء المفضلة لديه، آنا وينتور وكارل لاغرفيلد، أبطاله في صناعة الأزياء، والأميرة ديانا موكلته الأكثر شهرة، و مع انتهاء النشيد ، ترددت أصوات البكاء في جميع أنحاء الكنيسة.

في 23 يوليو 1997 ، بعد أقل من أسبوعين من مقتل فيرساتشي ، تم العثور على جثة “أندرو كونانان” في منزل عائم قبالة شاطئ ميامي. لقد أطلق النار على رأسه بنفس البندقية التي استخدمها في إزهاق أرواح ثلاثة من ضحاياه ، بما فيهم فيرساتشي.

وضع انتحار كونانان حدًا للمطاردة على الصعيد الوطني ، لكنه كان بداية بحث دام عقدين من الزمان عن إجابات.