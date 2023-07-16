بسبب مكواة بخار.. إصابة 4 أشخاص فى انفجار داخل مغسلة بالغردقة

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، فى انفجار مكواة بخار داخل مغسلة بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار مكواة بخار بمغسلة بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من محمد مصطفي النحاس 41 سنة "جرح قطعي بالوجهة"، صابر عطية عبدالرحيم 63 سنة "جرح قطعي بالأنف"، عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالرحمن 53 سنة "جرح بفروة الرأس"، محمد كمال عبدالعال 38 سنة "جرح قطعي بالذراع الأيسر".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، لقي زوجان مصرعهما فيما أصيب نجلهما، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة طريق الغردقة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع كلًا من "أثر محمد عبده"، 49 سنة، وذلك بعد إصابته بنزيف بالمخ وتوقف عضلة القلب، وزوجته والتي تدعي "علا محمد عبد الحي" 47 سنة، بعد إصابتها بنزيف في المخ وكسر بعظام الجمجمة.

فيما أصيب نجلهما مالك أثر محمد 9 سنوات، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.