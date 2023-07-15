تفاصيل لقاء عزام الأحمد مع مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

وبحث الطرفان خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل إنهاء حالة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لبيان الخارجية الروسية.

وناقش الطرفان مسألة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووفقًا للخارجية الروسية، أكد الجانب الروسي موقفه الثابت والمبدئي واستعداده لبذل كافة الجهود لتجاوز الخلافات بين القوى الفلسطينية، وتوحيد كافة الجهود الدولية من أجل دعم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الفلسطينية الروسية وتطويرها.

تفقد جنين ولقاء مسئولين.. تفاصيل زيارة الوفد الكويتى إلى فلسطين اليوم

وفي وقت سابق من مساء اليوم، وصل إلى فلسطين، القائم بأعمال السفارة الكويتية في المملكة الأردنية مبارك الهاجري، والملحق الدبلوماسي في سفارة الكويت، مسئول ملف الجمعيات الخيرية في فلسطين، مشعل المطيري.

وبحث الوفد خلال اللقاء، العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الوفد الكويتي رئيس جهاز المخابرات العامة في فلسطين اللواء ماجد فرج الذي ثمّن هذه الزيارة الأخوية، واعتبرها توثيقًا لأواصر العلاقة التاريخية التي تربط دولة فلسطين بدولة الكويت الشقيقة، ولبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين لإيصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الإطار القانوني لمنظومة عمل البوابة الإلكترونية للمساعدات الفلسطينية بإدارة وزارة الخارجية لدى دولة الكويت.