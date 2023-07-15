"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

بخطوات بطيئة ونية شريرة دخل كهربائي على طفلة غرفة نومها مستغلًا نزول والدتها لشراء متطلبات عمله في منطقة 15 مايو، وبمجرد أن رأى الفتاة تحسس مفاتنها وحاول تجريدها من ملابسها فصرخت واستغاثت بالجيران.

أقوال الضحية

وقالت الفتاة إن المتهم اعتاد التردد عليهم في المنزل لإصلاح الأعطال الكهربائية، ويوم الواقعة تفاجأت بها يدخل عليها غرفة النوم ويتحسس جسدها وعندما حاولت الصراخ كتم أنفاسها وبدأ يجردها من ملابسها ولكن والدتها دخلت عليهما واستعانت بالجيران.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحا أنه على صلة قرابة بوالدة الفتاة ويوم الواقعة طلب منها النزول لشراء بعض متطلبات العمل، وكانت هي وابنتها في المنزل بمفردهما، فنزلت السيدة وتركت ابنتها كما اعتادت.

وتابع المتهم أنها تفاجأت بعودتها بوجوده في غرفة النوم مع الطفلة يقبلها ويتحسس مفاتن جسدها على الرغم من بكاء الطفلة ورفضها إطاعته، فصرخت واستغاثت بالجيران وتم ضبطه.

تفاصيل حبس المتهم

من ناحية أخرى، جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو، اليوم السبت، حبس المتهم بهتك عرض طفلة قاصر في منزلها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطنة "منار.ع"، مفاده تعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، على يد المتهم "صابر عبد الجواد"، كهربائي، على صلة قرابة بعيدة بهم.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأمكن ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3135 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.