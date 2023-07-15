اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء غدًا الأحد، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى حكم الساحة مصطفى عثمان ويعاونه كل من إيهاب فخري وكريم يونس، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

ويتولي محمود بسيوني إدارة تقنية الفيديو VAR ويساعده شهاب راشد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له 4 مواجهات على انتهاء مشواره في المسابقة التي توج بها رسميًا.

أما فريق المقاولون العرب فيحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة من 33 مباراة.