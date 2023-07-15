ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء غدًا الأحد، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى حكم الساحة مصطفى عثمان ويعاونه كل من إيهاب فخري وكريم يونس، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

ويتولي محمود بسيوني إدارة تقنية الفيديو VAR ويساعده شهاب راشد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له 4 مواجهات على انتهاء مشواره في المسابقة التي توج بها رسميًا.

أما فريق المقاولون العرب فيحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة من 33 مباراة.

اتحاد الكرة الاهلى المقاولون العرب مباراة الأهلى والمقاولون العرب الدورى المصرى

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان