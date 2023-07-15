الرئيس السيسى يوجه كلمة إلى نظيره الكينى ولشعب نيروبى: شكرًا على حسن الاستضافة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

نص كلمة الرئيس

وقال الرئيس: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال".

وأضاف: "أعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".