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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 16-7-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

من الموضوعات التي تثير الاهتمام بشكل دائم هي البحث عن سعر الذهب في مصر والجنيهات التي خسرها أو كسبها، في ظل حالة التذبذب التي يشهدها السوق المصري. 

عيار 21 بـ2190.. تراجع أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-7-2023

في هذا التقرير نرصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 في السوق المصري وفق الأعيرة المتاحة والمتداولة.

 

سعر جرام الذهب عيار 24   

بيع 2480 جنيها.

شراء 2491 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2273 جنيها.

شراء 2284 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21   

بيع 2170 جنيها.

شراء 2180 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18   

بيع 1860  جنيها.

شراء 1869 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14   

بيع 1447  جنيها.

شراء 1453 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12   

بيع 1240 جنيها.

شراء 1246 جنيها.

سعر الأونصة  

بيع 77,128 جنيه.

شراء 77,483 جنيه.

سعر الجنيه الذهب     

بيع 17,360  جنيه.

شراء 17,440 جنيه. 

سعر الكيلو    

بيع 2,480,000 جنيه.

شراء 2,491,429 جنيه.

 

ارتفاع أسعار الذهب الفورية 

وفي أحدث تقرير لجولد بيليون المتخصصة في مجال الذهب أوضح أن أسعار الذهب الفورية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر عند 1963 دولارا للأونصة، وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في أسعار الذهب كان بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع.

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عيار 21 بـ2190.. تراجع أسعار الذهب اليوم

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