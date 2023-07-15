تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، التحقيق مع قائد سيارة دهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية خلال عبورهما الطريق الدائري، وتم تحويله للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للسائق، وحجزه على ذمة تحريات المباحث.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية تدعى أميرة جمال وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.

انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.