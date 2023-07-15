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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع ميسي

إنتر ميامي يعلن ضم
إنتر ميامي يعلن ضم ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تعاقده رسميًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر إنتر ميامي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه ملعب الفريق وقد تم كتابة اسم ميسي، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.

ومن المنتظر أن يرتدي ميسي القميص رقم 10 مع إنتر ميامي، حيث قال في مقطع الفيديو: "نعم يا رفاق أنا هنا في إنتر ميامي".

وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن في وقت سابق انضمامه إلى إنتر ميامي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، أو الانتقال إلى الدوري السعودي عبر نادي الهلال السعودي قبل أن يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي.

إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسى الدوري الامريكي

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