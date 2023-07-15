قناة الناس| عصام الروبى: باب الله لا يغلق أبدًا أمام عباده (فيديو)

وجّه الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة مؤثرة في التوكل على الله، مؤكدًا أن باب الله تعالى لا يغلق أمام عبد من عباده أبدًا.

وقال الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، في رسالته "ما من أحد لاذ بباب الله إلا فتح الله له أمامه بابًا، وما من أحد فوّض الأمر كله لله إلا وهداه الله تعالى إلى الخير كلهن اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ونبرأ من الأمل إلا فيك ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.