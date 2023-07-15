غرامة 100 ألف جنيه و6 سنوات سجن لديلر المخدرات في الرمل

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالى 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة كما قضت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل حسن الشربينى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز القطعانى.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن التحريات السرية دلت إلى قيام المتهم "م.ح.م" صاحب محل سمك، بالإتجار فى المواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لإذن النيابة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على فارغ علبة سجائر تحوى بداخلها على عدد 32 لفافة لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع فى المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت أن اللفافات المضبوطه لمخدر الهيروين ووزنت 16.25 جراما، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.