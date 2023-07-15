إنبى يهزم سيراميكا كليوباترا بهدف فى الدورى

حقق فريق إنبي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد العجوز الهدف الوحيد لفريق إنبي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من أحمد نادر حواش لاعب الفريق البترولي الشاب.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من جانب الفريقين اللذين لم يتمكنا من خلق الكثير من الفرص على مدار المباراة.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.