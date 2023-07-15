بعد الهجوم على يحيى الفخرانى.. الباز: "حرب ضد أى حد يقول كلمة كويسة فى حق البلد"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك مخططًا تقوده الجماعة الإرهابية لتشويه أي شخصية عامة تقول كلمة جيدة في حق البلد.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الفنان يحيى الفخراني بعد تكريمه في سفارة فلسطين، وحصوله على نجمة فلسطين، صرح بأن مصر "كويسة"، وأن هناك أشياء جيدة في البلد، وبعد هذا التصريح تم التقاط كلامه وتصريحه وفُتحت حرب عليه، وكأنه ارتكب جريمة.

وتابع: "ما تم مع يحيى الفخراني عملية إرهاب كاملة لأي حد يقول مصر فيها حاجة كويسة"، منوهًا بأن هناك مخططًا ممنهجًا ضد أي شخص يقول كلمة في حق البلد.

وأردف: "الهدف من الهجوم على أي شخص يقول كلمة كويسة في حق البلد هو إرهاب الآخرين وأي حد ينوي أن يمدح البلد بكلمة، والحرب اللي كانت ضد يحيى الفخراني مش عشان يحيى فقط ولكن ضد الجميع".