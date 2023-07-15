الرئاسة لـ"آخر النهار": إثيوبيا عبرت عن رغبة جادة بالتقدم فى ملف مفاوضات السد

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر من ملف سد النهضة ثابت وواضح، وهو دعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وحق مصر في الحياة ثابت لا يمكن التفريط فيه والتنازل عنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر تقوم بتقديم ما تستطيع من دعم لكل الدول الإفريقية الشقيقية، وتبني سدًا في تنزانيا، مردفًا: "ندعم ذلك ونساعد بكل صدق وإخلاص ورغبة في تحقيق التنمية لأنها تنعكس على الجميع، ونهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، ويجب أن يظل كذلك".

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي عبر عن رغبة مشتركة في التقدم في الملف من خلال التفاوض، في إطار زمني محدد، مردفًا: "تعهدت إثيوبيا منذ قليل بضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، من الأفضل للجميع أن يوجه موارده إلى التنمية، والمشاركة في تحقيق التنمية، هناك الكثير يمكن أن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض، ونتطلع أن ينعكس ذلك على مسار المفاوضات".