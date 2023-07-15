مصرع سائق بطلق خرطوش فى مشاجرة بالإسماعيلية

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، في مشاجرة بشارع الثلاثيني بحي أول بمدينة الإسماعيلية، قبل أيام أثناء مروره في محيط المشاجرة.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة شاب يدعى “علي جابر أحمد البارودي”، ٣٥ عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش بالجمجمة من الخلف، في مشاجرة بالثلاثيني، وتوفي متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.