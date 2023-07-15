ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق بطلق خرطوش فى مشاجرة بالإسماعيلية

القتيل
القتيل

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس، في مشاجرة بشارع الثلاثيني بحي أول بمدينة الإسماعيلية، قبل أيام أثناء مروره في محيط المشاجرة.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة شاب يدعى “علي جابر أحمد البارودي”، ٣٥ عاما، إثر إصابته بطلق خرطوش بالجمجمة من الخلف، في مشاجرة بالثلاثيني، وتوفي متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

بعد الهجوم على يحيى الفخرانى.. الباز: "حرب ضد أى حد يقول كلمة كويسة فى حق البلد"

هانى رمزى عن شائعة هجرته: "إحنا خدامين مصر"

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس "مش عيب"

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى سقوط بلكونات على المارة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان