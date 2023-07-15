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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى أول رد رسمى من السياحة.. الهرم المنحنى بدهشور آمن تمامًا ولا صحة لما يتردد بسقوط بعض أحجاره

الهرم المنحني
الهرم المنحني

بشأن ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية، أكد د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة وأن الهرم آمن وتتم زيارته بشكل طبيعي.

وأوضح أن الصلبات الحديدية الموجودة بالهرم ليست جديدة، حيث قامت الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار بتثبيتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو عام 2014 تحت إشراف المنطقة الأثرية، وذلك حفاظًا على هذا الجزء من الهرم وتدعيمًا له والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منها، حيث يعد الهرم واحدًا من أهم المزارات السياحية بالمنطقة الأثرية حاليًا.

وأشار إلى أن الشكل المائل للهرم يعود إلى طريقة بنائه في عهد الملك سنفرو، حيث تم بناؤه من الحجارة بزوايا مائلة بالنسبة للأرض تقدر بنحو 55 درجة في البداية، ونظرًا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل لتصبح 43 درجة، مما أدي إلى ظهوره بهذا الشكل المنحني.

وتناشد وزارة السياحة والآثار مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتى قد تؤدى إلى بلبلة جمهور المواطنين.

الإدارة الهندسية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التواصل الاجتماعي المزارات السياحية الملك سنفرو المنطقة الأثرية مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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