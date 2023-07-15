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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عميد كلية الإعلام يشهد الاجتماع الأول للجنة ضمان الجودة والتمييز الدعوي بالأوقاف

الدكتور رضا أمين
الدكتور رضا أمين عبد الواجد

شهد الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة "ضمان تحقيق جودة وتميز العمل الدعوي"، بوزارة الأوقاف في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومسؤولي الدعوة بمديريات الأوقاف في المحافظات.

وأوضح عميد كلية الإعلام وعضو لجنة الجودة والتميز بوزارة الأوقاف أن الاجتماع ناقش معايير تصنيف اللجنة وتقييمها لمساجد الوزارة، وفق مستوياتٍ ثلاث (أ، ب، ج)، يكون لكل مستوىً شهادة جودة تُمنح للمسجد، مع التوجيه بصرف مكافأةٍ مالية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة بحسب المستويات الثلاث، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن المساجد المعتمدة وفق هذا التصنيف، والمنطبقة عليها المعايير والشروط التي اعتمدتها اللجنة في اجتماعها اليوم.

وأضاف "أمين" أن تقييم الأداء الدعوي للمسجد سيتضمن مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد والحضور الجماهيري للدروس، إضافةً لما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الاهتمام بالجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة. 

وكان وزير الأوقاف قد أصدر منذ أيام قرارًا وزاريًا باختيار عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ضمن تشكيل لجنة "ضمان تحقيق جودة وتميز العمل الدعوي"، بالوزارة، لتحسين مستوى الدعوة وتميزها وتقييم أداء القائمين عليها وعلى خدمة المساجد.

 

كلية الإعلام ضمان الجودة ضمان تحقيق جودة وتميز العمل الدعوي وزارة الأوقاف

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