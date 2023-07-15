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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير تعدين عالمي: يجب التركيز على الاستكشاف الجديدة لجذب الشركات

ارشيفية
ارشيفية

قال مارك كامبل، خبير التعدين العالمي، إن القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية، لتحسين شروط وأحكام الاستغلال بقطاع التعدين خطوة كبيرة إلى الأمام لأنه يسمح للشركات بتحديد ما هو وديعة تجارية بناءً على متطلباتها التجارية، دون تدخل.

 

وتابع «كامبل»: يجب أن نركز على الاستكشاف في هذه المرحلة، لأنه بدون التنقيب لن تكون هناك اكتشافات تجارية وبالتالي لن تكون هناك مناجم جديدة، نحن بحاجة إلى التركيز على الحصول على أكبر عدد ممكن من شركات الاستكشاف الجديدة للعمل في مصر.

 

وأوضح أن الصحراء الشرقية معقدة من الناحية الجيولوجية وعلى مدى المائة عام الماضية لم يتم تنفيذ سوى القليل من أعمال الاستكشاف الجادة ، لذلك نفتقر إلى البيانات حول جيولوجيا مصر. هذا يعني أن شركات الاستكشاف لديها الكثير لفهم جيولوجيا مكان عملها.

 

كان قد ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال أيام 18 و19 يوليو الجاري، وعلق: “باقي 7 أيام”.

 

وينطلق المنتدى تحت عنوان "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام ومستدام"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للتعدين وقادة الفكر والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر.

 

وأعلنت وزارة البترول و الثروة المعدنية، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023 برئاسة المهندس طارق المُلا  وزير البترول و الثروة المعدنية، خلال الفترة من  18 يوليو 2023 على مدار يومين بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و 50 متحدثاً من جميع أنحاء العالم في ظل سعي مصر ليصبح قطاع التعدين داعم مهم للاقتصاد المصري، ورافد رئيسي للدخل القومي.

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