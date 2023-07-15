كاتب سودانى: الوضع الحالى بالسودان يتجه نحو التفاوض مع دول الجوار

قال عثمان الميرغني، الكاتب الصحفي السوداني، إنه حتى الآن لم يتم توقيع هدنة أو وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن طرفي النزاع في حل من إطلاق النار لأنهما يريان أن اتفاق القاهرة سيفضي لطاولة المفاوضات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك محاولة لتحسين المواقع العسكرية وتوسيع الجيش لعملياته لتلخيص ما تم خلال 3 أشهر في شكل انتصارات على أرض الواقع، والتي تساهم في التفاوض بالفترة المقبلة.

وتابع، أن الوضع الحالي يتجه نحو التفاوض مع دول الجوار والتي ستبدأ اجتماعاتها خلال هذا الأسبوع، وتبدأ في وضع خارطة الطريق مع الطرفين بشكل غير مباشر وبعدها يتم التفاوض.

وأكد أن طرفي النزاع منفتحان على أي حلول سلمية، وهناك إرادة تشكلت من الطرفين أنه لا بد من السير حول التفاوض، لأن الكلفة التي تدفع من الجانب السوداني عالية للغاية خاصة الإنسانية، ويجب أن تكون النهاية تشكل نهاية الحرب من جذورها حتى لا تنتقل من ولاية لأخرى بالسودان.