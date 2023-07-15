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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| على الله الجمال يوضح قصة هجرة النبي من مكة إلى المدينة (فيديو)

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إن الرسول الكريم ما هاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد التضييق الشديد الذي وقع عليه وتعرض له، لافتًا إلى أنه مما يدل على صدق نبوته أنه بعد المؤامرات التي دبرتها قريش لقتله لم يتعرض أحد للنبي بأي أذى أو سوء.

وأضاف “الجمال”، اليوم السبت، خلال برنامج “نبي الرحمة”، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرسول عرض أمر الدعوة على قبائل العرب وفاجئوه بقولهم “لو كنت على الحق لاتبعوك أهلك وعشريتك وأقرب الناس إليك"، مشيرًا إلى أن هذا الرد كان مفاجئً للرسول صلّ الله عليه ولكن الله تعالى كان يواسيه ويقول له "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس هجرة النبي من مكة إلى المدينة نبي الرحمة التضييق قبائل العرب الدعوة

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