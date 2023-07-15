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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل منزلها فى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها صعقًا بالتيار الكهربائى داخل منزلها بقرية قليشان، التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاى البارود بسكرتارية محمد الشرقاوي، لاستخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى العام جثة ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية قليشان، التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل تدعى "شادية مصطفى عبدالغني"، 30 سنة، مقيمة قرية قليشان التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة 

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه تم نقل السيدة  إلى وحدة صحة قليشان لإسعافها، ولكن الحالة تدهورت، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى إيتاي البارود، حيث توفيت بالاستقبال، وتم وضع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، واستخراج تصاريح الدفن.

أحمد خلف التيار الكهربائي البحيرة اللواء أحمد خلف بالتيار الكهربائي إيتاي البارود

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