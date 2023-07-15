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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة "القاهرة الإخبارية" تكشف جدول قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقى

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

قالت آية لطفي، موفدة "القاهرة الإخبارية" من نيروبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل  إلى نيروبي قبل قليل، ووصل حاليًا إلى مقر إقامته في نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تبدأ غدًا.

وأضافت، في تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة غدًا تخص خطة مصر للعمل خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن هناك جلسة خاصة بالتغيرات المناخية، والرئيس سيلقي كلمة فيها بصفة أن مصر ترأست القمة الـ27 لمؤتمر المناخ cop 27.

جلسة عن الوساطة الإفريقية

وتابعت، أنه ستكون هناك جلسة عن الوساطة الإفريقية حول الحرب الروسية الأوكرانية وسيتحدث فيها رئيس جنوب إفريقيا عن الوساطة وأين وصلت، كما ستتخللها كلمة لرئيس بنك التنمية الإفريقية، وبعدها تكون هناك استراحة والخروج بتوصيات ويختتمها رئيس جزر القمر.

موفدة القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي نيروبي الوساطة الإفريقية

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