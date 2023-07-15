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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النبراوي": أسعى للقاء مهندسى الجمعية العمومية فى كل المحافظات لرسم خريطة الفترة القادمة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

التقى المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، بجمع من مهندسي الغربية، بحضور المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، و د.م محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان، والمهندس محمد محفوظ رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، وذلك خلال زيارة للنقابة الفرعية بطنطا مساء أمس الجمعة الموافق 14 يوليو 2023.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من  المهندس تامر الكوراني- رئيس النقابة الفرعية بالغربية رحب فيها بالحضور الكريم، وأوضح أن الهدف من لقاء أعضاء الجمعية العمومية بالغربية هو مناقشة آخر التطورات التي تتم بالنقابة الفرعية، والإجابة عن كل استفسارات السادة المهندسين، موضحًا ما قامت به نقابة الغربية من مجهودات حثيثة وسعي في ملف إنشاء نادي المهندسين بطنطا، وتطوير نادي المهندسين بالمحلة الكبرى وطلب من المهندس طارق النبراوي تحديد موعد لإنهاء الإجراءات في النقابة العامة.

وأشار النبراوي إلى أن إنشاء نادي مهندسين يخدم جموع المهندسين بوسط الدلتا حلم طال انتظاره، وأنه يسعى شخصيًا لإنجازه منذ بدء الفكرة، واعدًا بإنهاء إجراءات الطرح خلال الفترة المقبلة.

وقال نقيب مهندسي مصر خلال كلمته أنه يسعى للقاء مهندسي الجمعية العمومية في كل المحافظات، لرسم خريطة الفترة القادمة، والاهتمام بقضايا النقابة والمهندسين.

فُتح باب المناقشة والاستفسارات للحضور التي أسفرت عن عدد التوصيات التي أكد نقيب المهندسين أنه سيسعى لتنفيذها ومنها:-

1- تفعيل قرارات التعليم الهندسي، ورفع كفاءة الخريجين، وضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة والاعتماد.

2- الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة وطرحها للتصويت عليها وتفعيلها في أقرب وقت.

3- العمل على زيادة موارد النقابة واستثمارها بشكل أكبر والسعي لزيادة المعاشات. 

4- إعادة تشكيل اللجان النوعية بالنقابة العامة وفتح المجال أمام المهتمين بالمشاركة فيها. 

5- تفعيل لجان المساندة القانونية لدعم المهندسين في كل قضاياهم واستفساراتهم.

6- التأكيد على دعم نقابة المهندسين بالغربية، والسعي لإنهاء إجراءات طرح بدء إنشاءات النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي كلمته أكد المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، حرص هيئة مكتب النقابة العامة  على التواصل مع مهندسي النقابات الفرعية، بهدف التعرف على مشكلاتهم، ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم، وتبادل الأفكار والمقترحات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العمل بالنقابة خلال الفترة المقبلة، والوصول لحلول للمشكلات المهنية المتراكمة، والتكاتف والعمل الجاد من أجل الارتقاء بالمهنة في ظل التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.

ومن جانبه استعرض الكوراني عبر عرض تقديمي ما تقوم به نقابة المهندسين بالغربية من فعاليات وأنشطة مختلفة، مشيرًا إلى أنها جميعًا تُنشر على الصفحة الرسمية للنقابة الفرعية على الفيسبوك والتي وعد بتطويرها بالاستعانة بمتطوعين من شباب المهندسين وطلبة كلية الهندسة.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية ومجلس نادي المهندسين بالمحلة الكبرى على رأسهم المهندس محمد سلامة- أمين الصندوق، المهندس عماد الدميري، المهندسة إيناس خاطر، والمهندسة ريهام النجار، والمهندسة نادية حسونة، والمهندس أسامة حجاج، والمهندس أسامة القطري، والمهندس محمد السجيني، والمهندس علي النظامي.

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