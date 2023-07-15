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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التغيرات المناخية" الأبرز.. ملفات يناقشها الرئيس السيسى فى كينيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقي الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

ومن المنتظر أيضًا أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات مع شقيقه الرئيس الكيني "ويليام روتو" بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة.

وقد تم استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

الاتحاد الافريقى التجارة الحرة القارية الأفريقية التجمعات الاقتصادية التكامل الاقتصادي التجارة الحرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري القارية الأفريقية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قمة منتصف العام التنسيقية

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