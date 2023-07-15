تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

نستعرض لكم فى هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، حيث يتصدر تنسيق الثانوي العام محركات البحث في مصر، خاصة مع تزايد معدلات بحث الطلاب والطالبات الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الإعدادية؛ تمهيداً لإلحاقهم في المرحلة الثانوية.

ويختلف تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد من محافظة لأخري، بسبب تفاوت نسب النجاح في كل محافظة والكثافة الطلابية، بالإضافة إلى عدد الطلاب المتوقع نجاحهم في الدور الثاني، والطلاب الذي من الممكن أن يتقدموا على الثانوية المنازل.

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات:

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2023-2024 نحو 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023-2024 نحو 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنيا 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة أسيوط 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الغربية 2023-2024 نحو 236 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسكندرية 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ 2023-2024 نحو 252 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023-2024 نحو 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2023-2024 نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة السويس 2023-2024 نحو 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة قنا 2023-2024 نحو 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج 2023-2024 نحو 258 درجة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة بورسعيد 2023-2024 نحو 244.5 درجة.

الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

- طلب الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة وعليه الدمغات.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.

- البطاقة الصحية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم، وللأبوين.

- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية + 2 صور لها.

- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي الأمر مع التوقيع عليها وتدوين الرقم القومي بها.

- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، مدون عليها اسم الطالب.

- 2 طابع مهن تعليمية.

- ملف ورقي + حافظة بلاستيكية.