تراجع منسوب الأنهار يُهدد بكوارث بيئية على العراق: "نفوق ملايين الأسماك"

كشف عادل المختار مستشار سابق للجنة المياه بالبرلمان العراقي، مخاطر وأضرار تراجع منسوب الأنهار، وشح الأمطار على دولة العراق، لافتًا إلى أن هذه السنة الرابعة على العراق، التي تعاني فيها من شح الأمطار في العراق ودول الجوار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن هذا العام يشهد أسوأ مخزون مياه منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقد لا تكفي المياه لنهاية السنة.

وأوضح، أن العراق شهد أعلى ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الزيادة تعني زيادة تبخر المياه، مشيرًا إلى أن ملايين الأسماك تنفق، ومئات السلاحف تنفق، بسبب ارتفاع الحرارة، وهي حالة كارثية.

وطالب بأن تتدخل المنظمات الدولية والخبراء، للتفاهم مع دول الجوار، فالعراق خامس أكبر دولة في العالم متضررة من التغير المناخي، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة.

وتساءل: "ماذا لو كان الشتاء القادم جاف أيضًا، اليوم مخزون المياه لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب فقط".

وناشد المنظمات الدولية، بمساعدة العراق، لمواجهة الجفاف، قائلًا إن الأهوار دخلت لائحة التراث العالمي، وحضارة العراق تاريخ للعالم، نريد من العالم أن يساعد العراق، وإيجاد حلول لقلة إيرادات المياه من دول الجوار.