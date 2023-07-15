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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": إتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية فى مطروح

مدرسة الضبعة
مدرسة الضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدينة الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2024/2023 من جميع محافظات مصر.

 كما أوضحت التعليم، أنه تمت إتاحة باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 إلى يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

لا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة

كذلك، يسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام، على أن يكون الحاصلون على الشهادة الإعدادية لا يقل مجموعهم عن 260 درجة، وألا تقل درجات "الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية" عن 95%، ويمكن للراغبين الاطلاع على شروط التقدم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه يمكن للطلاب التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص لذلك كالآتى:

https://npds.emis.gov.eg/

 

التربية و التعليم emis gov eg التعليم الأساسي الحاصلين على الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الطاقة النووية اللغة الإنجليزية المدرسة الفنية شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى

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