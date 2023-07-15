قادرين نصنع المستحيل.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بمهرجان العلمين الجديدة

بعد انتهاء أول يوم من مهرجان العلمين الجديدة وتداول الصور على السوشيال ميديا أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعظمة مصر في تجهيز هذا المهرجان.

تقول نهى رأفت: "زي الأيام دي من 4 سنين بالظبط كنت بشهد وبوثق مراحل تاريخية لبناء مدينة العلمين الجديدة اللي كانت حقل ألغام خلفته الحرب العالمية الثانية واتوقفت فيها أي عملية تنمية لمدة أكتر من 70 سنة، بعد ما كنت شاهدة على مراحل بناء المدينة العالمية دي، فخورة جداً بالتنمية اللي حصلت للمكان في سنين قليلة وبالسرعة دي ! مين كان يصدق!".

وأضافت: "المدينة بقت من أكبر مدن الجيل الرابع تستوعب 3 مليون زائر، مستعدة حالياً لاستقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي خلال فعاليات المهرجان اللي هيشارك في فعالياته أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة بادل عالمية دولية، بطولة لكرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وغيرهم من النشاطات".

وقال أيمن عبد المعبود: "المصريين دول مفيش زيهم، قادرين يصنعوا المستحيل ويحققوا المعجزات، في العلمين اللي كانت أرض الألغام، وأصبحت درة المتوسط، أجمل مكان ساحر وكله فعاليات ومهرجانات".

وأضاف عبر منشور له على “فيسبوك”: "مهرجان العلمين هو الأكبر في الشرق الأوسط، لو عاوز تعرف المعنى الحقيقي لمهرجان ترفيهي، فنحن صناع الفن والترفيه ومبدعيه، مهرجان العلمين - الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط".

بينما قالت نور محمد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "فعلًا مصر جميلة، قادرين نصنع كل شيء جميل والمنظر في العلمين الجديدة يشرح القلب، إنها مصر الجميلة".

معلومات عن مهرجان العلمين الجديدة



• يضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية.

• يحضره مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

• تشارك به كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي ويقام في 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها.