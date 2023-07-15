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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن سقط من أعلى عامود إنارة فى الشرقية

سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة

أصيب مواطن بكسر واشتباه نزيف داخلي بالصدر؛ إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول "حسن. هـ. س"، 20 سنة، مقيم في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، مصابًا بكسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر.

وتبين حدوث إصابة الشاب إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له.

مواطن نزيف داخلي بالصدر مركز أبو كبير محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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