ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع أعمال ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد

ممشي أهل مصر
ممشي أهل مصر

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم، وبنسبة 75%، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر. 

وجاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية في كافة قطاعات العمل العام.

وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الانتهاء، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الإستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى. 

وأوضحت أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم الإلتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم، والذى شهد إفتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى. 

 

أهل مصر أسوان الأعمال الجارية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الجارية بكورنيش النيل مشروع ممشى أهل مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

قاعة الفرح تحولت لسرداق عزاء.. الكهرباء تقتل فرحة عريس الشرقية بعش الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟