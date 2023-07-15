نائب محافظ أسوان تتابع أعمال ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم، وبنسبة 75%، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر.

وجاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية في كافة قطاعات العمل العام.

وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الانتهاء، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الإستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى.

وأوضحت أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم الإلتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم، والذى شهد إفتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى.