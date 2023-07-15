الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وعلم «الدستور» أن محمود حمادة وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الزمالك في الأيام الماضية، ويتبقى الاتفاق بين الناديين على الأمور المالية.

ووافق محمود حمادة على الانضمام إلى صفوف الزمالك لضمان التواجد والمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي وسداد المستحقات الصفقة باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا ليصبح من حق النادي بعدها قيد صفقاته بشكل طبيعي.

ورحب فاركو ببيع محمود حمادة إلى الزمالك لكنهم يرغبون في المقام الأول بالحصول على مقابل مادي مُرض بما لا يقل عن 30 مليون جنيه للاستفادة من المقابل المادي في حسم الصفقات الجديدة لفريقهم في الموسم المقبل وتدعيم الصفوف.

ويضع الزمالك مركز خط الوسط على رأس أولوياته في الموسم الجديد بسبب النقص الشديد الذي يعانيه النادي في هذا المركز.