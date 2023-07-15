السفير بانكولي أديوي يكشف لـ"إكسترا نيوز" أسباب انعقاد القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي

قال السفير بانكولي أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إن اللقاءات نصف السنوية تنعقد بالاتحاد الإفريقي، وتنتناول أعمال التنسيق بين قادة الاتحاد الإفريقي، ورؤرساء المنظمات على المستوى الإقليمي.

وأضاف خلال لقاءه الخاص بقناة إكسترا نيوز: "الاجتماع يعد خطوة لدعم آليات التعاون الإقتصادي، ودعم القطاعات السياسية على المستوى الإقليمي كما يهدف لتعزيز جدول أعمال التكامل الإقليمي وبشأن السلام والأمن على وجه الخصوص.

وتابع: "تظهر أهميتها في الربط بين عناصر السلام والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة، ومن خلال جدول الأعمال المرتقب والمقائات بين الوزراء، وميزانية عام 2024 والتفعيل الملائم لصندوق السلام الخاص بالاتحاد الافريقي ودور القادة والمجتمعات المحلية والآليات المحلية من خلال العمل المشترك لتعزيز الببيئة السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي تتسم بالاستقرار.