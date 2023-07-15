مصرع فتاة سقطت من أعلى منزلها بمنطقة نجع سعد ببندر قنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من أعلى منزل بمنطقة نجع سعد التابعة لبندر قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها للمستشفى.

والبداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع فتاة سقطت من أعلى منزل بمنطقة نجع سعد بقنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.