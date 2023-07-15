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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 مواطنين بسبب انقلاب سيارة على وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، بينما تم إسعاف 4 مصابين آخرين فى مكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى. 

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بوصلة أبوسلطان، من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة مركز فايد. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تم نقل المصابين لمستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

مواطنين كدمات وسحجات انقلاب السيارة محافظة الإسماعيلية مستشفى فايد التخصصي

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