إصابة 7 مواطنين بسبب انقلاب سيارة على وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية

أصيب 7 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، بينما تم إسعاف 4 مصابين آخرين فى مكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بوصلة أبوسلطان، من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة مركز فايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تم نقل المصابين لمستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.