الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية آنا ماريا جافوهي

تحي الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكري الطوباوية آنا ماريا جافوهي، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولدت آنا ماريا جافوهي في 10 نوفمبر 1779م في بلدية شامبونك بفرنسا ، وكانت الخامسة من بين عشرة أطفال، لزوجين من المزارعين المحليين الثريين ، بالتازار جافوهي وكلودين ماريزوت .

وتابع: فكانت طفلة مليئة بالقوة والنشاط والعناية بأخواتها الصغار ، فكانت تصلي دائما فرض الساعات بجانب المسبحة الوردية ، في عام 1792 ، عندما كان الثوار المناهضون للإكليروس نشيطين بشكل خاص في بورغوندي

وتابع: وفى عام 1800م انضمت إلى بنات المحبة في بيزانسون، ورد في مذكرتها أنها كانت لديها رؤية للقديسة تيزيزا من أفيلا تكلفها برعاية الأطفال الفقراء من مختلف الأعراق ، لكنها لم تفهم معناها في ذلك الوقت، فعادت إلى منزل اسرتها .

موضحًا: وفى عام 1801م أنشت مدرسة صغيرة للأطفال الفقراء بالقرب من شامبلان ، وأغلقت المدرسة نظراً للظروف الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية. فالتحقت بدير تابع لرهبنة الترابيست ن وبعد ان اتمت عام الابتداء عادت مرة اخري إلى منزل اسرتها فقامت جافوهي مع ثلاثة من شقيقاتها بافتتاح مدرسة وداراً للإيتام من مساعدها مالية قدمها لهم والدهم، وفى عام 1805م حصلوا على إذن من السلطات المدنية "لتشكيل جمعية دينية في أبرشية أوتون ، تُدعى باسم القديس يوسف ، لإعداد الأطفال الفقراء وتعليمهم الأخلاق الحميدة والفضيلة المسيحية وللمساعدة في الحد من البؤس والفقر الذي نشأ عن الثورة الفرنسية ".

مختتمًا: غادرت آنا ماريا غيانا في عام 1843 للإشراف على الرهبنة وتصميم أسس جديدة في تاهيتي ومدغشقر وأماكن أخرى. قرب نهاية حياتها ، قررت السفر إلى روما للحصول على الموافقة الكاملة للرهبنة من البابا. الآن تمتلك الجماعة مائة وثمانية عشر بيتًا. توفيت آنا ماريا قبل أن تتمكن من المغادرة، في 15 يوليو 1851، ودُفنت في كنيسة الدير الرئيسي في سينليس ، شمال باريس ، وتم تطويبها في عام 1950. الطوباوية آنا ماريا جافوهي ، العذراء ، التي أسست مجمع كلونياك لراهبات القديس يوسف لرعاية المرضى والتنشئة المسيحية للشابات.