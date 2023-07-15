"التنمية المحلية" تستجيب لشكوى تراكمات القمامة فى أرض الجولف بالقاهرة

استجابت وزارة التنمية المحلية لشكاوى بعض المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة بجانب أسوار العمارات وبين السيارات في شارع أسماء فهمي بأرض الجولف بمحافظة القاهرة، إضافة إلى قلة أعداد عمال النظافة للشركة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تكدس القمامة بالشارع.

يأتي ذلك في ضوء جهود الوزارة بالتفاعل والاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بالتواصل على الفور، مع مسئولي شركة انفيروماستر العاملة في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال لرفع تراكمات القمامة التى كانت تنتشر في الشارع.

كما ناشدت الوزارة المواطنين، بالحفاظ على النظافة وعدم إلقاء أي قمامة على أبواب العقارات ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمنطقة.