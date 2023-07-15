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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أغناطيوس يترأس الاجتماع الشهري لكهنة المحلة الكبرى

الأنبا إغناطيوس
الأنبا إغناطيوس

اجتمع اليوم، الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى بمجمع أباء كهنة المحلة الكبرى.
بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، ثم أعقبه افتتاح معمودية الكنيسة بعد تجديدها، ثم التقى مع مجمع كهنة الإيبارشية.

وكان قد قام الانبا أغناطيوس الاسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها الخميس الماضى ومعه لجنة من اساتذة ومستشاري العماره القبطية والترميمات الهندسية بزيارة كنيسة الانبا انطونيوس والشهيد جورجيوس .
رافقه خلال الزيارة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق الاستاذ بجامعة قناة السويس، وسامي صبري استاذ بالجامعة الامريكية ومعهد الدراسات القبطية.

الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الأسقف العام الانبا أغناطيوس الاسقف العام الأنبا اغناطيوس الاسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى الانب الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبر

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