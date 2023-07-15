خبير سياحي: العلمين الجديدة "أرض الفرص" الواعدة

قال الخبير السياحي ياسر سرور، إنه مدينة العلمين الجديدة فرصة استثمارية مهمة في مصر، إذ توفر الحكومة المصرية حوافز وميزات للمستثمرين والشركات الراغبة في إقامة أعمال تجارية في المدينة وتشجع على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا.

وأكد سرور لـ"الدستور"، أن مدينة العلمين الجديدة توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية للمقيمين والزوار، وتضم ملاعب رياضية ومراكز لياقة بدنية وملاعب جولف وملاعب تنس ومسارات للجري وركوب الدراجات، كما توفر مجموعة من المنتزهات والحدائق الجميلة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية والتنزه.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد مكانًا للترويح عن النفس واكتشاف الثقافة والتراث المصري، وتوفر المدينة فرصًا لزيارة المواقع التاريخية المجاورة مثل مدينة العلمين القديمة ومقابر الجبل الغربي، كما توفر فعاليات ثقافية وفنية متنوعة مثل المعارض والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية.

وأوضح أنه تلتزم مدينة العلمين الجديدة بمفهوم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتم تصميم المدينة بأحدث التقنيات البيئية والمستدامة فيما يتعلق بالتخطيط الحضري وإدارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه تهدف مدينة العلمين الجديدة إلى توفير بيئة مريحة ومتطورة للمقيمين تحتوي المدينة على سكن عالي الجودة ومناطق تجارية وترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مناطق خضراء وحدائق ومساحات مفتوحة للاسترخاء والتمتع بالهواء النقي.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة بيئة آمنة ومحمية. توفر الحكومة العديد من التدابير الأمنية لضمان سلامة المقيمين والزوار، بما في ذلك نظام مراقبة متطور وقوات أمنية متواجدة في المدينة.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة الواعدة في مصر، وتقع على الساحل الشمالي للبلاد وتهدف المدينة إلى توفير بيئة استثمارية مشجعة وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. فيما يلي بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة العلمين الجديدة:

وأكد أنه تعتبر العلمين الجديدة وجهة سياحية متنوعة ومثيرة للاهتمام حيث تحظى المدينة بشواطئ رملية خلابة ومياه صافية، وتوفر فرصًا لتطوير المنتجعات الفاخرة والفنادق والمرافق الترفيهية، كما يمكن استغلال المواقع التاريخية والثقافية في المنطقة لتطوير السياحة الثقافية.