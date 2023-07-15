ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

80 محضرًا خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذّت حملة؛ لإزالة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر إشغال بكورنيش النيل، حيث تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين، حفاظًا على المظهر الجمالي والمسطحات الخضراء، والحفاظ على نظافة وجمال الكورنيش الذي يُعد المتنفس الطبيعي لجميع أهالي مدينة المنيا، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية نظّمت حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات بشوارع المدينة قامت خلالها بتحرير ١٠ محاضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات ومراجعة موقف الإعلانات غير المرخصة في شوارع المدينة (الجمهورية، عبدالعظيم، ميدان المحطة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإشغالات ومرتكبيها.

من جهته، أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال منها ٣ محاضر إشغال ومحضران ضبط إشغال طريق و٦٠ إزالة إدارية بشارعيّ بورسعيد والشواني في حي جنوب المدينة؛ لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية ومنع التعديات على حرم الطريق العام والقضاء على ظاهرة الأختناق المروري بشوارع المدينة.

356547992_582310177408501_766984320290249889_n
356547992_582310177408501_766984320290249889_n
356551162_242877671938793_885002452633533211_n
356551162_242877671938793_885002452633533211_n
356551992_3442414655997276_2553025851761838758_n
356551992_3442414655997276_2553025851761838758_n
356567725_1023565781992084_830592521923166077_n
356567725_1023565781992084_830592521923166077_n
356570268_3658753621027606_4079724970647299340_n
356570268_3658753621027606_4079724970647299340_n
تحرير 80 محضر إشغال طريق حملات مكثفة بالشوارع كورنيش النيل بمدينة المنيا مراكز مغاغة وبني مزار والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب عضو بنادى الزمالك

رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

القبض على عصابة انتحلت صفة رجال شرطة ونصبت على مواطنين في التجمع

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟