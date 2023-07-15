80 محضرًا خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذّت حملة؛ لإزالة الإشغالات، وأسفرت عن تحرير ٥ محاضر إشغال بكورنيش النيل، حيث تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين، حفاظًا على المظهر الجمالي والمسطحات الخضراء، والحفاظ على نظافة وجمال الكورنيش الذي يُعد المتنفس الطبيعي لجميع أهالي مدينة المنيا، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز والمدينة، إن الوحدة المحلية نظّمت حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات بشوارع المدينة قامت خلالها بتحرير ١٠ محاضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات ومراجعة موقف الإعلانات غير المرخصة في شوارع المدينة (الجمهورية، عبدالعظيم، ميدان المحطة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإشغالات ومرتكبيها.

من جهته، أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال منها ٣ محاضر إشغال ومحضران ضبط إشغال طريق و٦٠ إزالة إدارية بشارعيّ بورسعيد والشواني في حي جنوب المدينة؛ لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية ومنع التعديات على حرم الطريق العام والقضاء على ظاهرة الأختناق المروري بشوارع المدينة.

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