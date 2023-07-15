رئيس أزهرية سوهاج يتفقد أعمال مراكز تصحيح الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم السبت، مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة.

ووجّه حمادي، رؤساء المراكز، بضرورة المتابعة لكل أعمال التصحيح والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الأعمال بالتنسيق والتعاون مع المنطقة.

وفي نهاية زيارته، دعا حمادي، جميع المشاركين في أعمال التصحيح، لبذل أقصى الجهد لتقديم صورة مشرفة لمنطقة سوهاج الأزهرية وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وتم توزيع مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج، على معاهد الإمام على بن أبي النموذجي الابتدائي فتيات للمواد الثقافية والمواد العربية بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الإعدادي الثانوي فتيات، كما تخصيص معهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي للمواد الشرعية.