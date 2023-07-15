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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحدث الترفيهى الأكبر بالشرق الأوسط.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين اليوم

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم، قائلة إن الفعاليات الترفيهية لمهرجان العلمين مستمرة، حيث نشهد اليوم استكمال مباريات كرة القدم الشاطئية للفرق الخاسرة على المركزين الثالث والرابع، ونتوقع حضور أعداد كبيرة لتشجيع الفرق.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المهرجان شهد على مدار اليومين الماضيين العديد من الفعاليات الترفيهية المميزة، حيث انطلقت بطولة "تيك بول" ضمن فعاليات اليوم الأول، حيث شهدنا مباراة تنافسية وحماسية بين بطلتي العالم ناتليا ومايا، وشهدت المباراة العديد من الحضور في أجواء من البهجة والحماس.

وأكدت أنه في اليوم الثاني انطلقت مباراة كرة قدم شاطئية على طول البحر المتوسط تحت مسمى "تحدي الجيل الذهبي"، بحضور عدد من لاعبي كرة القدم المصرية بواقع 4 فرق.

وتابعت: "البطولة تضم فرقة الكابيتانو حسام غالي، وفرقة الموهوبين حازم إمام، وفرقة الصقر أحمد حسن، بالإضافة إلى فرقة محمد فضل"، مشيرة إلى أن المباريات شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأردفت: "انتهت المباراة بفوز فريق الكابيتانو حسام غالي وفرقة محمد فضل"، موضحة أن مدينة العلمين تستضيف الزوار من المصريين والأجانب الذين يتفاعلون مع فعاليات المهرجان ويترقبون المزيد خلال الأيام المقبلة.

واستكملت: "زوار العلمين الجديدة يترقبون انطلاق بطولة الجودو والبادل والتجديف".

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